Inter scatenata: assalto a Sanchez, chiusura dell’operazione vicina

Il mercato dell’Inter non sembra conoscere soste. I nerazzurri, infatti, sono pronti a piazzare un nuovo importantissimo colpo in attacco. Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku, il club milanese è pronto ad accogliere Alexis Sanchez. L’attaccante cileno sta vivendo un momento difficile al Manchester United, ma potrebbe rilanciarsi presto con la squadra di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Nino Maravilla potrebbe arrivare in Italia già in settimana. In queste ore si starebbe svolgendo un meeting tra la dirigenza dei Red Devils e l’agente del giocatore per perfezionare gli ultimi dettagli dell’addio di Sanchez allo United. L’Inter attende con pazienza.