Inter scatenata, corsa contro il tempo per l’attaccante

L’Inter non vuole fermarsi e dopo aver chiuso per Moses, Ashley Young e Eriksen punta forte sul reparto avanzato. Nonostante Marotta abbia chiuso il mercato, nell’ultimo giorno tutto può sempre succedere. Ecco perché la corsa al bomber di riserva che possa dare una mano a Lukaku e Lautaro Martinez non è assolutmente chiusa.

Non solo Olivier Giroud che sembra, però, vicinissimo alla Lazio o al Tottenham, nell’idee dell’Inter c’è ancora Fernando Llorente del Napoli. Dopo aver dato Politano ai partenopei, i nerazzurri sperano di avere la strada spianata per un’operazione lampo. Il centravanti avrebbe piacere a trasferirsi e potrebbe essere l’aiuto giusto per allungare la rosa e aiutare la squadra di Conte a raggiungere la vetta della classifica e lottare fino in fondo con la Juventus.