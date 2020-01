Inter scatenata: Eriksen ad un passo, ma c’è un altro colpo da novanta in arrivo

Inter scatenata sul mercato. Dopo l’arrivo di Ashley Young, la squadra nerazzurra è prossima a chiudere l’affare Erisken col Tottenham. Il danese dovrebbe arrivare a Milano nelle prossime ore a fronte del pagamento di circa 15 milioni da parte dei milanesi agli Spurs.

Ma non è finita qui. La società nerazzurra, nelle vesti di Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero pronto un secondo acquisto, direttamente dal Napoli. Si tratta di Allan, in rotta col club, e dato per vicinissimo all’Inter già nelle scorse ore. L’Inter starebbe pensando di arrivare al brasiliano inserendo Vecino nell’affare, oppure di sfruttare Politano che interessa parecchio i partenopei. Il Napoli non farà sconti ma non ha chiuso all’operazione. Le cifre finali potrebbero aggirarsi attorno ai 50 milioni, quelli richiesti dagli azzurri per il giocatore.