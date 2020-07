Inter scatenata sul mercato: blitz da 100 milioni per un tris di colpi

L’Inter è pronta a battere ancora due colpi sul mercato. Non solo Hakimi, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono impegnati per rinforzare il centrocampo e la corsia esterna mancina. Oltre a Tonali, ci sarebbe l’affondo per Arturo Vidal e Emerson Palmieri.

Inter, 100 milioni di investimento per 3 colpi

Dopo aver piazzato il colpo Hakimi, costato 40 milioni di euro, l’Inter continua ad essere scatenata sul mercato. L’obiettivo numero uno è Sandro Tonali del Brescia per il quale potrebbero essere pronti ben 50 milioni di euro. Ma le novità non sono finite. Il club nerazzurro ha accelerato sul fronte terzino sinistro andando all’assalto di Emerson Palmieri. Un agente molto vicino alla dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare la quadra coi londinesi. Si parla di un affare da circa 25 milioni di euro anche se l’obiettivo è strappare il sì al prestito oneroso con diritto di riscatto in modo da contenere le spese. Ma il pallino fisso di Conte e della società milanese si chiama Arturo Vidal. L’Inter vuole affondare il colpo ed è pronta a mettere sul piatto 14 milioni di euro più un triennale da circa 8 milioni al giocatore.

