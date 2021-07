Inter, scelto il sostituto di Hakimi

Il nome per la fascia destra nerazzurra

C’è anche Denzel Dumfries nella lista degli obiettivi dell’Inter per sostituire Hakimi, che è ormai prossimo al trasferimento al Psg. In Olanda sono sicuri del passaggio in nerazzurro del laterale classe 1996 che si è messo in mostra ad Euro 2020 con la formazione Oranje.