Inter, se arriva Allegri porta con sé il primo rinforzo: si tratta di… un ex Juventus

Sono ore di grande attesa in casa Inter per quello che potrebbe essere il clamoroso addio dopo appena una stagione da Antonio Conte. Tra le fila nerazzurre si pensa già a Massimiliano Allegri nonostante sarà complicato risolvere la questione con l’attuale mister. In ogni caso la dirigenza sta mettendo a punto delle strategie per la prossima annata che potrebbero anche essere ben differenti rispetto a quelle che ci si attendeva.

Con Allegri si cambia obiettivi di mercato

Come scrive calciomercato.it che cita il Corriere dello Sport, con l’avvento del livornese in panchina, cambierebbero le strategie di mercato dell’Inter. Su tutti ci sarebbe la conferma di Skriniar in difesa ma la vera rivoluzione sarebbe in mezzo al campo. Brozovic potrebbe essere sacrificato, così come l’acquisto che sembrava essere ormai ultimato di Tonali.

In arrivo potrebbe essere un ex Juventus. Emre Can rientrerebbe nei gusti di Allegri con l’Inter che sarebbe pronta a strapparlo al Borussia Dortmund. Con l’arrivo del tedesco ci sarebbe la conferma di Eriksen, invece, non centrale nel progetto Conte. In difesa, l’obiettivo già sondato Emerson Palmieri sarebbe confermato anche da Allegri.

