Inter, se Conte lascia alla finestra c’è Allegri

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, la prossima stagione potrebbe non sedere più sulla panchina nerazzurra. L’ex commissario tecnico della Nazionale, qualora dovesse interrompere il rapporto con la società di Suning, potrebbe essere rimpiazzato da Allegri.

I DISSAPORI

Tra il tecnico salentino e la dirigenza nerazzurra pare che non scorra buon sangue. Le continue richieste dell’allenatore in chiave mercato, e soprattutto le frecciatine durante le conferenze stampa, sembra che abbiano stancato la proprietà interista, a tal punto da pensare all’interruzione del rapporto dopo solo un anno dalla firma del contratto. Nel caso in cui questa ipotesi dovesse realizzarsi, il candidato numero uno è Massimiliano Allegri, che però starebbe aspettando la chiamata del Psg, qualora il tecnico dei parigini Tuchel dovesse fallire in Champions League.

LA STORIA SI RIPETE

Qualora Allegri dovesse subentrare a Conte per la panchina dell’Inter, ci ritroveremmo davanti ad un episodio del tutto analogo a quello che accadde durante l’estate del 2014. Il 16 luglio di quell’anno, infatti, l’ex allenatore del Milan diventava ufficialmente il tecnico della Juventus, subentrando proprio all’ex Chelsea, che aveva lasciato la squadra dopo incomprensioni con la società di Agnelli. Uno scenario che in questo momento non è possibile escludere e che nelle prossime settimane potrebbe diventare realtà.