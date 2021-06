Inter, se parte Lautaro c’è un nazionale azzurro nel mirino

Il classe 2000 è seguito dall'ad nerazzurro Marotta

L'Inter ha nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale. Il giovane classe 2000 potrebbe anche essere un valido sostituto di Lautaro Martinez qualora dovesse partire durante la sessione di calciomercato estivo in caso di offerta irrinunciabile. L'Inter tiene vivi i contatti con l’entourage come possibile operazione per la prossima stagione. E sarebbe una operazione che sarebbe ulteriore respiro alle casse nerazzurre visto che c'è una bella differenza di soldi tra l'ingaggio dell'argentino e quello del promettente attaccante italiano. Raspadori a Sassuolo prende 100 mila euro all'anno, Lautaro due milioni e mezzo.