Inter, se parte Lautaro Martinez il sostituto è già stato scelto

Possibile affare di mercato in casa nerazzurra

Estate e calciomercato un binomio che ogni anno non smette di stupire con trattative lampo o affari interminabili. Una delle situazioni più calde è quella che riguarda l' Inter e il futuro di Lautaro Martinez . Il bomber nerazzurro ha tante offerte ma il club di Milano non intende cedere sotto gli 80-90 milioni.

Eppure, scrive il Corriere dello Sport, nel caso in cui una big si presentasse con una tale somma, i nerazzurri sarebbero pronti a rimpiazzare il loro Toro. Con chi? Con un centravanti emergente, italiano: Giacomo Raspadori. L’Inter potrebbe pensare ad una mossa doppia: tenere Alexis Sanchez e comprare dal Sassuolo il talento italiano che è stato anche convocato per i prossimi Europei. Vero jolly in Azzurro, l'attaccante classe potrebbe essere la sorpresa in casa Inter. Tutto, però, dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez che, va detto, i nerazzurri non vorrebbero cedere.