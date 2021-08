Inter, se parte Lukaku sono due i nomi per sostituirlo

Se dovesse essere ceduto il belga, i nerazzurri punteranno su due bomber di Serie A

Ecco perché si possono iniziare a fare delle previsioni su quello che, in caso di addio di Lukaku, sarà il suo successore. I nomi in cima alla lista dell'Inter potrebbero essere quello di Duvan Zapata dell'Atalanta e quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina.

Il colombiano della Dea ha una valutazione di 45 milioni di euro, mentre per il serbo della Fiorentina ne servirebbero ancora di più, probabilmente non meno di 60. Il problema per il classe 2000 è poi legato alla concorrenza, visto che il Tottenham sarebbe avanti dopo i contatti delle ultime settimane per l'eventuale sostituzione di Harry Kane dato per partente verso il Manchester City di Pep Guardiola.