Inter, se parte Skriniar è già deciso il sostituto: sgarbo ad una big di Serie A

Via Skriniar, dentro Smalling. Potrebbe essere questa la clamorosa mossa di mercato dell’Inter. Il Tottenham di Mourinho vuole il difensore a Londra, Marotta cerca l’alternativa e potrebbe rispondere con un’operazione col Manchester United che farebbe infuriare la Roma, squadra nella quale proprio il centrale inglese ha militato la scorsa stagione.

Inter: idea Smalling

Non ci sono ancora offerte ufficiali da parte del Tottenham per Skriniar, ma se dovessero arrivare, l’Inter ci penserebbe anche perché avrebbe già individuato a chi affidarsi in futuro: Chris Smalling. I rapporti tra i nerazzurri e lo United sono ottimi avendo già chiuso gli affari Lukaku e Sanchez. Ecco perché sembra davvero possibile la mossa di mercato per rispondere all’eventuale cessione dello slovacco.

Sicuramente, se si dovesse arrivare alla partenza dell’ex Sampdoria, un difensore arriverà e lo sgarbo alla Roma sembra essere dietro l’angolo. L’operazione per Smalling potrebbe anche non essere legata alla cessione di Skriniar. Con l’addio di Godin, infatti, potrebbe essere necessario trovare un ultimo nome per completare la rosa. L’Inter ha già tutto in mente e nelle prossime ore dovrà agire…

COMPAGNA DI CALCIATORE INFIAMMA IL WEB