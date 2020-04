Inter, se salta Werner pronte tre alternative

Mentre il campionato di Serie A rimane in attesa di capire se potrà o meno essere portato a termine, l’Inter sta già lavorando in vista della prossima stagione. I nerazzurri, in particolare, vorrebbero rinforzare il proprio reparto offensivo con un innesto di qualità. Il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia seguito anche dal Liverpool. Se la trattativa per il tedesco dovesse sfumare, il club avrebbe già pronte tre alternative: Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid, Victor Osimhen, centravanti del Lille, e Anthony Martial, giocatore del Manchester United.