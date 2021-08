Inter, sempre valida la pista Marcos Alonso

L'Inter è sempre a caccia di un esterno sinistro. Sempre vivo l'interesse per l'ex difensore della Fiorentina.

SOGNO - Anche sulla fascia sinistra la situazione è tutta da decifrare. Il titolare momentaneo è il croato Perisic, il quale però sembra fuori dal nuovo progetto tecnico di Simone Inzaghi. Inoltre il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e questo non ne favorisce di certo la cessione in questa fase del calciomercato. Per il momento non sono nemmeno arrivate concrete proposte. Il sogno sulla corsia sinistra è rappresentato dallo spagnolo del Chelsea Marcos Alonso. Il tecnico tedesco Tuchel, considera ormai fuori dal progetto l'ex calciatore della Fiorentina, ma il Chelsea, come ampiamente dimostrato negli ultimi anni, non fa sconti a nessuno. Il direttore sportivo dei bleus Marina Granovskaia, vuole almeno 20 milioni per cedere lo spagnolo. Trattativa che può entrare nel vivo, solo a patto che i neroazzurri riescano a piazzare gli esuberi presenti in rosa.