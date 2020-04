Inter, serve un esterno: avviati i contatti con l’Arsenal

In attesa di comprendere quali saranno gli sviluppi di questa travagliata stagione, l’Inter inizia a programmare il suo futuro. Antonio Conte è stato chiaro: serve una rosa profonda e attrezzata per poter competere su più fronti. Uno dei settori in cui andare a operare è la difesa, in particolar modo tra i terzini. La dirigenza nerazzurra si è già messa all’opera, sondando il terreno per vari esterni. Secondo quanto riportato da Marca, il profilo più gradito è quello di Hector Bellerin dell’Arsenal. Il giocatore spagnolo è reduce da una stagione vissuta su buoni livelli dopo aver recuperato da un brutto infortunio rimediato nel 2018/19. Il suo contratto scadrà nel 2023. L’Inter avrebbe già preso informazioni dall’Arsenal e si starebbe valutando se e come impostare la trattativa. Non mancano gli avversari: anche Barcellona e Siviglia sono rimasti colpiti da Bellerin. Nelle prossime settimane la sfida a tre potrebbe decollare.