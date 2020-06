Inter, sfida all’Atletico per Cavani. L’agente: “Aperti a ogni proposta”

Il Matador cambia casa. Edinson Cavani non sarà più un giocatore del Paris Saint-Germain al termine di questa stagione. Il giocatore cerca dunque una nuova squadra in cui ritagliarsi uno spazio importante. Inter e Atletico Madrid sarebbero le formazioni più gettonate e pronte ad accoglierlo. I nerazzurri troverebbero un attaccante esperto da affiancare a Romelu Lukaku; i Colchoneros, invece, punterebbero su di lui per ritrovare i gol che mancano per tornare a lottare per la Liga. La partita, però, è più aperta che mai. Lo ha lasciato intendere anche Walter Guglielmone, agente dell’attaccante uruguaiano, all’agenzia stampa EFE: “Ascolteremo e valuteremo tutte le opzioni a disposizione”.