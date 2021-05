Inter, sforbiciata di Zhang: ecco gli ingaggi che spaventano e chi parte

Costi contenuti: è questa la politica all'interno dell'Inter, che avrà ripercussioni su Conte, squadra e mercato

Da “euforia e campioni”, la parola d’ordine in casa Inter è diventata “austerity”. Steven Zhang ha parlato con franchezza nella riunione tenutasi ieri con 35 dirigenti, il club vive un momento di profonda crisi economica in attesa dell’accordo con uno dei fondi statunitensi (Bain Capital o Oaktree), che inietterà direttamente circa 200 milioni di euro nelle casse del club (in totale 250). Zhang ha chiesto un sacrificio a tutta la famiglia nerazzurra, che cercherà di stringere i denti rinunciando anche a relativi bonus presenti nei contratti.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport,l’incontro con Conte e l’area sportiva si terrà in settimana. Il presidente dell’Inter ribadirà gli stessi concetti, che avranno ripercussioni su squadra e mercato. Il tecnico salentino vorrà garanzie in merito, ma la strategia impone una linea d’azione a costi contenuti. Con un occhio al monte ingaggi e alle possibili offerte che arriveranno. Magari cercando di vendere giocatori non totalmente essenziali per il progetto tecnico, ma dallo stipendio elevato (come Sanchez a quota 7 milioni e Vidal a 6,5). Attenzione – si legge – anche ai nomi di MarceloBrozovic (3,5 milioni d’ingaggio), StefanDeVrij (3,8 milioni) e MilanSkriniar (3 milioni), pilastri nerazzurri ma che, alla giusta offerta, potrebbero fare le valigie.