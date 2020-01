Inter, sfuma Giroud? Lampard: “È ancora un nostro giocatore”

E’ Olivier Giroud l’obiettivo numero uno dell’Inter per rinforzare il proprio attacco. Il giocatore del Chelsea è una esplicita richiesta del tecnico Antonio Conte, che già lo ha avuto alle proprie dipendenze ai blues. Tuttavia l’affare, che si sta protraendo per le lunghe, rischia di saltare. Dell’argomento, in conferenza stampa, ha parlato l’allenatore dei londinesi Frank Lampard.

GIROUD – “La situazione di Giroud è rimasta la stessa, non è cambiata. Ci sono stati contatti con altri club, ma è ancora un nostro giocatore”.