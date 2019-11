Inter, sfuma il sogno di mercato: i dettagli

Arturo Vidal non vestirà la maglia dell’Inter a gennaio. Il centrocampista cileno, pallino del tecnico nerazzurro Antonio Conte, non lascerà infatti Barcellona malgrado il poco spazio fin qui trovato in stagione. A riportare la notizia è il Mundo Deportivo, secondo cui la decisione sarebbe stata presa dall’allenatore Ernesto Valverde, pronto a puntare sull’ex giocatore della Juventus nella seconda parte della stagione. Una notizia che costringerà l’Inter a virare su un nuovo obiettivo per rinforzare la zona nevralgica del campo.