Inter, sguardo al futuro: piacciono due giocatori dell’Udinese

I nove punti di ritardo dalla vetta spengono forse i sogni scudetto dell’Inter. I nerazzurri restano in corsa per Coppa Italia ed Europa League. Tuttavia iniziano le manovre per piazzare i primi colpi in vista della prossima stagione. I punti del campo in cui ritoccare l’attuale rosa sono due: il portiere, considerando l’età avanzata di Samir Handanovic, e il reparto avanzato. E Beppe Marotta avrebbe già pensato a un doppio colpo.

FRIULI – Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter sarebbe pronta a farsi avanti per due giocatori dell’Udinese. Si tratta del portiere Juan Musso e del fantasista Rodrigo De Paul. Sul primo bisogna fare i conti anche con l’interesse del Milan, qualora i rossoneri dovessero cedere Gianluigi Donnarumma.