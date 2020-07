Inter, si accende la pista Kanté: solo un dettaglio non convince

L’Inter vuole N’Golo Kanté e il francese avrebbe piacere ad avere un’esperienza in Serie A. Dall’Inghilterra la notizia sta circolando da diversi giorni e sembra trovare conferme. I nerazzurri vorrebbero il campione del mondo per sistemare il centrocampo e dare un metronomo ed equilibratore ad Antonio Conte. Esiste un dettaglio, però, che lascia alcuni dubbi sull’affidabilità del giocatore.

Inter: Kanté piace ma…

La notizia di un interesse dell’Inter per N’Golo Kante è stata confermata anche da Sun che sottolinea però come i problemi fisici riscontrati nell’ultimo anno dal giocatore del Chelsea potrebbero fermare l’operazione. Pur non mettendo in dubbio le sue qualità, esiste un evidente problema legato alla sua caviglia e i suoi muscoli. Infatti, in questa stagione il calciatore è apparso solo in 27 delle 50 partite disputate dal Chelsea in tutte le competizioni fino ad ora. Un po’ poco per quello che dovrebbe diventare l’insostituibile del centrocampo interista.

LA TIFOSA PIU’ PICCANTE DEL WEB