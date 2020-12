Inter, si aprono soluzioni inglesi per la cessione di Eriksen ma esclusa la minusvalenza

L’ad dell’Inter Beppe Marotta con la sua squadra di mercato è già al lavoro per cercare di trovare una squadra a Eriksen che non è riuscito a integrarsi. Alla proprietà cinese il centrocampista danese è costato 20 milioni di euro (più la percentuale di solidarietà, ovvero il 5% in più), e a Milano nessuno pensa di fare una minusvalenza. Oggi secondo quanto riporta Sky, c’è una pista da seguire: il nerazzurro potrebbe andare in Inghilterra visto che piace ad alcuni club di Premier League (Arsenal su tutti) ma, ora che Pochettino è pronto a sostituire Tuchel sulla panchina del Psg, si apre anche un’eventuale pista francese. D’altronde, Eriksen è sempre stato un pupillo dell’allenatore argentino.