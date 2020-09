Inter, si complica Kanté: due le alternative all’asso del Chelsea

E’ stato uno dei pochissimi giocatori nella storia del calcio ad aver vinto due campionati consecutivi con altrettante maglie diverse. N’Golo Kanté è uno dei migliori centrocampisti al mondo per la sua capacità di unire qualità e quantità e il suo passaggio al Leicester e al Chelsea non è sicuramente passato inosservato. Ai Blues ha trovato subito la vittoria della Premier League, grazie anche al lavoro del tecnico Antonio Conte. L’ex allenatore del club inglese è passato all’Inter e a Milano vorrebbe riavere a disposizione il giocatore. Tuttavia Kanté non sembra disposto a seguirlo.

ALTERNATIVE

Così, se davvero la trattativa dovesse naufragare, l’Inter si potrebbe tutelare andando a sondare altri prospetti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su due giocatori: Corentin Tolisso del Bayern Monaco e di Tanguy Ndombele del Tottenham. Possibile pedina di scambio con gli Spurs potrebbe diventare Milan Skriniar.