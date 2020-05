Inter, si complica la trattativa col PSG per Icardi. E spunta una big inglese

Dopo una stagione di “esilio” da Milano, Mauro Icardi potrebbe tornare all‘Inter al termine della stagione, rientrando dal prestito al Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino non rientra nel progetto di Antonio Conte e i nerazzurri sembrano orientati a rimetterlo sul mercato. Il PSG si è già fatto avanti per riscattarlo, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Così si starebbe inserendo una nuova pretendente in questa complicata trattativa: si tratta del Chelsea. I Blues fiutano l’affare e sarebbero pronti a ingaggiare un duello di mercato con i francesi pur di assicurarsi il cartellino di Icardi. La sfida può decollare nelle prossime settimane.