Inter, si raffredda la pista Trubin: lo Shakhtar vuole 35 milioni

Male, malissimo per l'Inter. I nerazzurri venderanno quasi certamente Andre Onana al Manchester United e non potranno fare affidamento sul candidato numero uno, Anatoliy Trubin. Il portiere sotto contratto con lo Shakhtar era ben felice di approdare a Milano, ma il club non intende liberarsene. Nonostante il suo contratto vada in scadenza a giugno 2024, in Ucraina chiedono non meno di 35 milioni di euro per farlo partire. Una cifra fuori da ogni logica per i nerazzurri, quale intenzione era quella di sostituire Onana con una spesa minima, non di più di 10-15 milioni. A riportare il clamoroso rovesciamento di fronte è il portale ucraino sport.ua.