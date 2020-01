Inter, si tratta a oltranza con il Chelsea: due big nel mirino

L‘Inter si getta a capofitto sul mercato. Servono rinforzi preziosi per offrire a Antonio Conte nuove armi da impiegare nella lotta per lo scudetto contro Juventus e Lazio. I nerazzurri stanno lavorando insistentemente per piazzare un doppio colpo in entrata dal Chelsea. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il club italiano sarebbe interessato ad acquistare sia Marcos Alonso che Olivier Giroud. Il primo sarebbe l’esterno difensivo ideale per gli schemi di Conte, duttile e preciso in entrambe le fasi. Il secondo permetterebbe all’allenatore dell’Inter di ruotare gli attaccanti, concedendo un po’ di riposo a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.