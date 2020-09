Inter, sirene di mercato dalla Premier League: 60 milioni di motivi per… vendere un top player

L’Inter deve ragionare sul mercato, non solo quello in entrata. Dopo essersi liberata dell’ingaggio di Godin e aver dato il via libera all’affare Vidal, ufficializzato nelle scorse ore, ecco che la società sta valutando un’altra uscita che potrebbe far respirare le casse del club e aiutare anche a completare la rosa per questa stagione 2020-21.

Inter: 60 milioni per Skriniar

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter avrebbe ricevuto un’offerta più che interessante per Milan Skriniar. Il centrale difensivo non risulta tra gli incedibili di Antonio Conte e già da tempo il suo nome è tra quelli sacrificabili, ovviamente a fronte di una degna proposta di mercato. Ed è proprio questo il caso. Secondo Sky, il Tottenham avrebbe messo sul piatto una prima offerta ufficiale. Si parla di 60 milioni per strappare il difensore ai nerazzurri. Una cifra che sta facendo riflettere i milanesi anche se andrebbe confermata la proposta degli Spurs.

