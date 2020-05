Inter, sirene di mercato per Lautaro: due nomi per sostituirlo

Si avvicina il calciomercato e ogni club si preoccupa di blindare i propri gioielli dagli assalti di altre società. Per l’Inter la preoccupazione principale riguarda indubbiamente la conferma di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è esploso negli ultimi mesi mostrando una crescita straripante. Inevitabilmente il suo rendimento ha attirato su di lui l’interesse del Barcellona, pronto a far follie per averlo in rosa dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i nerazzurri avrebbero comunque un piano B per non farsi cogliere impreparati da un’eventuale partenza del giocatore. Al posto di Lautaro potrebbe arrivare uno tra Timo Werner, bomber del Lipsia, ed Edinson Cavani, attaccante del Paris Saint-Germain.