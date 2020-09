Inter, sirene francesi per Skriniar: il Psg lo ha scelto per il post Thiago Silva

Milan Skriniar potrebbe dire addio all’Inter. Con la conferma di Antonio Conte, il futuro del difensore sembra essere più che mai in bilico. Dopo un avvio di stagione positivo, il centrale è sparito dai radar del tecnico che, con la difesa a tre, gli ha preferito più volte l’esperto Godin. Ecco perché, nelle ultime ore, salgono le quotazioni su una possibile partenza dello slovacco.

Psg su Skriniar

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter starebbe pensando di cedere Milan Skriniar in caso di offerta ritenuta all’altezza. In tal senso l’assalto del Paris Saint-Germain potrebbe essere efficace. Per il centrale si parlava di 70 milioni, cifra, ora, ritenuta troppo elevata. Tra i due club potrebbe essere imbastita una trattativa anche perché i parigini hanno necessitò di un difensore dopo l’addio di Thiago Silva, finito al Chelsea. I contatti sono avviati, da capire quale sarà l’offerta dei campioni della Ligue 1.

