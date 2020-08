Inter, Skriniar ai saluti: dopo Ferragosto l’Inter incontrerà un club inglese

Dopo stagioni di alto livello e tante offerte respinte l’Inter e Skriniar sembrano per la prima volta vicini all’addio. Il difensore ha ormai perso il posto da titolare a discapito di Godin e D’Ambrosio che si giocano perennemente il ruolo di terzo centrale nella difesa di conte. Proprio con il tecnico salentino non sembra esserci quel feeling che invece non mancava con Spalletti. Questi motivi potrebbero portare alla separazione tra lo slovacco e i nerazzurri.

IL FUTURO DI SKRINIAR

Nelle ultime settimane sembra aver preso piede l’idea di scambio tra Inter e Tottenham per Skriniar e Ndombelè. I due calciatori potrebbero andare a riempire le due caselle per Mourinho e Conte, da un’idea iniziale sembra pronta a partire una vera trattativa. Dopo ferragosto l’Inter potrebbe allacciare i contatti con gli Spurs. Secondo quanto raccolto da FcInternewsgli inglesi sarebbero pronti a superare l’ingaggio percepito attualmente da Skriniar a Milano. Così facendo gli inglesi manderebbero la strada in discesa con il calciatore ex Sampdoria, mentre Ndombele potrebbe fare molto comodo a Conte, alla ricerca di un centrocampista muscolare e dinamico. Entrambi i calciatori sono valutati dai rispettivi club almeno 50 milioni di euro, base per far partire la trattativa ufficiale.