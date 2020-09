Inter, Skriniar la chiave per arrivare a Kanté: il piano dei nerazzurri

L’Inter ha un chiodo fisso: arrivare a N’Golo Kanté. Il centrocampista francese del Chelsea sarebbe il rinforzo perfetto per completare il mosaico a cui starebbe pensando Antonio Conte. Difficile però convincere i Blues a privarsi del loro gioiello a cuor leggero. Serve un cospicuo investimento e la somma arriverebbe solamente dalla cessione di un big. Secondo Tuttosport, uno degli indiziati in questo senso sarebbe Milan Skriniar.

SOSTITUTO

Infatti il difensore slovacco assicurerebbe almeno 60 milioni in entrata. Una cifra da investire totalmente per l’acquisto di Kanté. Nessun problema sull’eventuale sostituto dello stesso Skriniar in difesa. Sempre secondo Tuttosport, i nerazzurri punterebbero a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Per convincere i viola inserirebbero nella trattativa Andrea Pinamonti e Dalbert.