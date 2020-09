Inter, Skriniar sacrificabile: c’è l’offerta del Tottenham

Milan Skriniar fa parte del progetto Inter ma a fronte della giusta offerta puà partire. Lo ha detto chiaramente Antonio Conte a dimostrazione che il difensore non sia esattamente centrale nei piani della società, soprattutto se dall’estero dovessero arrivare soldi freschi. Il Tottenham è pronto a sferrare l’assalto decisivo e i nerazzurri attendono di capire quale sarà la cifra che gli Spurs metteranno realmente sul piatto.

Skriniar: ecco l’offerta del Tottenham

Secondo quanto si apprende dagli ultimi rumors di mercato, il Tottenham è pronto a formulare una nuova offerta per il difensore dell’Inter. Si tratterebbe però di una cifra leggermente inferiore rispetto a quella che resta la richiesta del club milanese. La società nerazzurra vorrebbe incassare 50-55 milioni di euro, ma gli Spurs sarebbero arrivati a qualcosa come 40 milioni di euro con una proposta di prestito con obbligo di riscatto. Al momento non sembra esserci l’ok per l’affare ma con l’aggiunta di qualche milione la trattativa è destinata ad andare in porto.

WANDA NARA E IL LOOK MOZZAFIATO