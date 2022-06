Inter, sono due le trattative in entrata pronte a decollare…

Possibili novità di mercato in casa nerazzurra

Redazione ITASportPress

L'Inter è al lavoro sul mercato, sia in entrata che in uscita. Infatti, a fronte del potenziale arrivo di Dybala e Lukaku, ci sarà almeno un addio. In questo caso Beppe Marotta ha fatto capire che potrebbe essere Skriniar il sacrificato.

Per sostituire il difensore slovacco, ed eventualmenteanche De Vrij, possibile nuovo partente solo con la giusta offerta, Tuttosport spiega che sarebbero due le trattative bollenti pronte a decollare. La prima è quella relativa a Bremer: dopo aver trovato tempo fa un accordo col giocatore, l'Inter ha ora messo in programma un summit col Torino per trovare una quadra con le cifre.

La seconda operazione è quella per Nikola Milenkovic, calciatore legato alla Fiorentina da un altro anno di contratto. In questo caso, ci sarebbero più opzioni per chiudere l'affare. In caso di scambio, potrebbe rientrare nell'affare anche Stefano Sensi, in prestito alla Viola fino al termine della prossima stagione.