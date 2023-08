Inter, spunta anche l’opportunità Keylor Navas per la porta

In casa Inter c'è una questione fondamentale da risolvere al più presto, quella legata alla porta. I nerazzurri hanno liberato l'intero pacchetto quest'estate e sono alla ricerca di nuovi volti, ma le trattative sono complicate. Per Sommer si va per le lunghe, Trubin pare possa non arrivare proprio. Dunque in soccorso del club di Viale della Liberazione viene il Psg, che secondo L'Equipe sarebbe in rottura definitiva con l'estremo difensore Keylor Navas. Il portiere costaricano è ai margini del progetto e i parigini gliel'hanno fatto capire in tutti i modi. Deve cercarsi una nuova squadra.