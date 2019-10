Inter, svolta sul mercato: colpo in arrivo dalla Germania

L’Inter cerca rinforzi e dalla Germania potrebbe arrivare un nome nuovo per la fascia destra dove Lazaro non ha convinto Conte neppure come vice Candreva. Se le condizioni fisiche di D’Ambrosio, che resta comunque un difensore più che uomo a tutta corsia, non dovessero dare garanzie, la società nerazzurra potrebbe pensare di attivarsi anche in quel settore.

Come scrive calciomercato.it, infatti, dalla Germania piace Daniel Caligiuri, calciatore dello Schalke 04 in scadenza a giugno con i tedeschi. Il classe ’88, a gennaio potrebbe liberarsi a cifre contenute e rappresentare un’occasione da cogliere al volo per l’Inter. Conte ha già espresso il suo gradimento e potrebbe vedere chiuso l’affare.