Inter, svolta Vidal: la mossa di Ausilio e quel piano B che stuzzica…

Potrebbe esserci la svolta per Arturo Vidal all’Inter. Il centrocampista del Barcellona è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri. Conte ha chiesto apertamente rinforzi e la società ha tutte le intenzioni di accontentarlo.

I vertici della dirigenza, nelle veste di Piero Ausilio, avrebbero già fatto le loro prime mosse. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il dirigente sarebbe partito per Barcellona per trattare il centrocampista cileno. Una mossa per mettere le possibili basi di un affare che potrebbe concretizzarsi già a gennaio sulla base di un prestito. I blaugrana, però, non avrebbero intenzionale di lasciar partire il giocatore solo per qualche mese e preferirebbero la cessione definitiva. In ogni caso Ausilio avrebbe pronto un piano B. Si tratta di Nemanja Matic, mediano serbo del Manchester United, che piace a Conte e che sembra in rotta col club inglese.