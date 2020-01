Inter, tentazione Nandez: la chiave può essere Nainggolan

La prima posizione in classifica autorizza l’Inter a sognare un 2020 da protagonista. Anche per questo motivo, la sessione del mercato di riparazione diventa importantissima per costruire una squadra ancora più competitiva. Uno dei grandi obiettivi dei nerazzurri è Nathan Nandez. Il centrocampista argentino ha sorpreso tutti a Cagliari con un adattamento rapido al calcio italiano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter starebbe valutando un’opzione per spingere i sardi a cedere il loro gioiello: cedere Radja Nainggolan a titolo definitivo per avere in cambio il cartellino di Nandez. La realizzazione della trattativa resta comunque assai complicata e difficile da definire.