Inter, termina l’avventura di Lazaro: c’è accordo con Borussia Mönchengladbach

Si conclude l’avventura con la maglia dell’Inter di Valentino Lazaro. Il calciatore farà ritorno in Germania. Dopo il prestito al Newcastle dello scorso gennaio, l’esterno nerazzurro non resterà a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione.

Inter, addio Lazaro

Secondo quanto si apprende da Sky, il giocatore 24enne, rientrato dal prestito a titolo temporaneo dal Newcastle in Premier League, ha trovato un acccordo con il Borussia Mönchengladbach, per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Domani, martedì 18 agosto, è previsto il giorno delle visite per il giocatore che con la maglia nerazzurra ha disputato in totale 11 presenze senza lasciare particolarmente il segno. Al suo posto, infatti, il mister ha preferito puntare su D’Ambrosio, Candreva e Moses oltre che su Ashley Young e Biraghi.

