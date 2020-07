Inter, tesoretto da 120 milioni per realizzare il sogno di Conte…

L’Inter si appresta a scendere in campo contro la Spal per provare a mettersi al secondo posto in solitaria. Col pareggio della Juventus contro il Sassuolo le ambizioni per lo scudetto potrebbero tornare “di moda”. I nerazzurri, però, pensano anche al futuro e alla prossima stagione dove sarà vietato sbagliare, specie in ottica calciomercato.

Ecco perché la nuova idea della dirigenza nerazzurra è quella di investire su giocatori ben precisi che si adattino al gioco di Conte e soprattutto che rientrino nelle sue grazie. Uno di questi è N’Golo Kanté del Chelsea.

Inter, 120 milioni per arrivare a Kanté

In attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, sempre molto corteggiato dal Barcellona, l’Inter potrebbe decidere di valutare come non più incedibili due calciatori: Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la dirigenza nerazzurra in cambio di un’offerta molto importante, da circa 60 milioni di euro per ciascun giocatore sarebbe disposta a privarsi sia del difensore sia del centrocampista. Con i 120 milioni eventualmente ricavati dalle due cessioni, l’Inter si tufferebbe nel mercato con un chiaro obiettivo in mente: Kanté del Chelsea. Da sempre pupillo di Conte, il francese campione del mondo potrebbe risultare un innesto prezioso nella rosa del futuro per dare l’equilibrio che spesso è mancato alla squadra nei momenti decisivi. Non è da escludere un affare che vede Brozovic come contropartita per il giocatore blues.

