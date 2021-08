Inter, Thuram prima scelta ma con Correa si può chiudere se…

Le mosse di mercato dei nerazzurri

L'Inter lavora per regalare un rinforzo a mister Simone Inzaghi. Dopo l'addio di Hakimi e di Lukaku, la società nerazzurra è all'opera per mettere a disposizione del nuovo allenatore la rosa migliore. In tal senso serve ancora una pedina in attacco dove il solo Dzeko non può bastare a completare il reparto con Lautaro Martinez.