Inter, trattativa bloccata per Gosens col Bayer Leverkusen

Nella giornata di ieri è spuntato l'interesse da parte del Bayer Leverkusen per l'esterno dell' Inter Robin Gosens . Il club tedesco, con i suoi dirigenti, si è recato a Milano per trattare con i nerazzurri: l'offerta iniziale sembrava essere quella del prestito oneroso a 2 milioni di euro più il riscatto obbligatorio fissato a 28 milioni di euro. Al momento, però, l'affare risulta essere bloccato: l’incontro tra Inter e Bayer avvenuto dopo la partita di ieri sera contro la Cremonese non è stato risolutivo. Il club tedesco ha offerto solo il prestito senza l’obbligo di riscatto che chiedeva l’Inter, così l’affare non è decollato.

La trattativa, che ad ora non si fa, è quindi in stand-by come certificato anche dalle parole del direttore sportivo del club tedesco, Simon Rolfes: "Robin Gosens non è un argomento di discussione per il Bayer Leverkusen", ha detto a Kölner Stadt-Anzeiger. Allo stesso tempo però l'agente del giocatore tiene aperta una speranza: "Robin Gosens al Bayer Leverkusen ? 60% va, 40% resta, si decide tutto in queste ore", sono le parole rilasciate alla redazione di RadioRadio.