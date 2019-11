Inter, triplo colpo di mercato all’orizzonte

E’ un Inter che fa sognare. I nerazzurri, ancora in corsa per il passaggio del turno in Champions League, occupano attualmente il secondo posto in campionato, a solamente un punto di distanza dalla Juventus capolista. In vista delle prossime sessioni di mercato, il club di Steven Zhang vuole ulteriormente rinforzarsi, con tre obiettivi già messi nel mirino.

TRIPLO COLPO – L’Inter vorrebbe infatti aggiudicarsi le prestazioni di Dejan Kulusevski, centrocampista in prestito al Parma dall’Atalanta, Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, e Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio. Mosse che sarebbero finanziate dalle cessioni a titolo definitivo di Icardi, Perisic, Joao Mario, Gabigol e Nainggolan.