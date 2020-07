Inter, tutti i flop milionari degli ultimi dieci anni: da Mariga fino a Gabriel Barbosa…

Nel corso degli ultimi dieci anni il calciomercato interista è stato caratterizzato da buoni colpi in entrata, ma anche da altrettanti flop costati parecchi milioni di euro che si sono susseguiti e che hanno reso difficile le stagioni nerazzurre. Andiamo a vedere i peggiori flop del decennio dell’Inter.

McDonald Mariga, arrivato in nerazzurro nell’estate del 2009 dal Parma per un costo totale di 10 milioni di euro non ha inciso particolarmente durante la sua avventura interista. Con l’ex società di Moratti il giocatore è sceso in campo per 36 volte, riuscendo ad andare a segno soltanto una volta e rimediando 6 cartellini gialli.