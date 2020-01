Inter, tutto pronto per il colpo di mercato: Conte avrà il suo rinforzo

E’ ormai in dirittura d’arrivo il primo vero e proprio colpo di mercato dell’Inter. I nerazzurri sono infatti vicini a chiudere per l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud, espressamente richiesto dal tecnico Antonio Conte che lo ha già allenato a Londra. L’affare dovrebbe andare in porto nel weekend, con il club di Steven Zhang che verserà nelle casse dei blues una cifra di 4,5 milioni di euro più due di bonus.

INTER, VIA LIBERA PER ERIKSEN? IL TOTTENHAM UFFICIALIZZA GEDSON FERNANDES