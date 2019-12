Inter, tutto su Kulusevski: due giocatori per convincere il Parma

Dejan Kulusevski sta attirando le attenzioni dei maggiori club italiani. Il centrocampista offensivo del Parma, di proprietà dell’Atalanta, è l’oggetto del desiderio di molte squadre. Juventus, Inter e non solo sono piombate sul classe 2000.

Nonostante la società ducale miri a trattenere il talento svedese di origini macedoni almeno fino al termine della stagione, c’è chi sta provando a fare di tutto per convincerli del contrario e, magari, provare ad averlo già nel mercato invernale. L’Inter si sarebbe fatta avanti con una proposta non indifferente. Sul piatto ci sarebbe il terzino Dimarco, già ai crociati la scorsa stagione, ma anche Musa Barrow, attaccante della Dea in cerca di spazio. Da capire con quale formula l’attaccante potrà arrivare in Emilia, ma l’idea dell’Inter e di fare di tutto per convincere il Parma a cedere il proprio gioello prima della fine del campionato. La posizione più che tranquilla del club in classifica potrebbe indurre la società a cambiare idea e lasciar partire Kulusevski.

L’INTER ATTENTA SUL MERCATO: JUVENTUS ANTICIPATA