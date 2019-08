Inter, tutto su Sanchez: la chiave dell’operazione è Lukaku

In casa Inter il nuovo sogno si chiama Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è in uscita dal Manchester United e sembra propenso ad accettare la corte dei nerazzurri. Tuttavia, prima bisogna accontentare le richieste del club inglese, deciso ad intascare dalla cessione del Nino Maravilla. Nell’attesa che le società riescano a trovare un accordo generale nella trattativa, un aiuto importante per l’Inter arriva da Romelu Lukaku. Il centravanti belga, ex United, sarebbe in contatto con Sanchez da diversi giorni con lo scopo di convincerlo a raggiungerlo a Milano. I due giocatori sono grandi amici e questo fattore potrebbe essere un elemento favorevole ai nerazzurri.