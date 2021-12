Inter, un piano per una coppia di talenti italiani

Il mercato di gennaio potrebbe essere in prospettiva per i nerazzurri

L'Inter a gennaio farà qualcosa ma l'interesse è anche lavorare in prospettiva. Marotta e Ausilio vogliono dare a Inzaghi una rosa sempre più italiana e giovane, requisiti necessari per continuare sulla strada tracciata. Non a caso è tesissimo il filo col Sassuolo, bottega migliore per i nostri ragazzi: davanti uno tra Scamacca e Raspadori e in mezzo Frattesi sono a obiettivi strategici dell’Inter del futuro. Lo sono a prescindere, figurarsi se la squadra sarà di nuovo scudettata.