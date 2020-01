Inter, un pupillo di Conte al posto di Spinazzola

Sfumato Leonardo Spinazzola, l’Inter si è subito messa alla ricerca di un nuovo profilo per la corsia di destra. I nerazzurri, in particolare, avrebbero messo nel mirino Victor Moses, giocatore del Chelsea attualmente in prestito al Fenerbahce. Il nigeriano è un vecchio pupillo del tecnico Antonio Conte, che lo ha avuto alle proprie dipendenze durante l’esperienza ai blues.

TRATTATIVA – Il Chelsea, per cedere il giocatore, chiede almeno dieci milioni di euro. In piedi però anche la possibilità che Moses possa raggiungere Milano in prestito.

TOTTENHAM, MOURINHO GELA L’INTER: “NON CAPISCO L’OTTIMISMO PER ERIKSEN”