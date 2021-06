Inter, Van Aanholt occasione a zero? L’agente: “Pronto per i nerazzurri”

L’agente di Van Aanholt ha parlato del futuro del ragazzo, fornendo un assist all’Inter

Redazione ITASportPress

Michael Jarman, agente della Panthera Sports che cura gli interessi di Patrick van Aanholt, ha parlato ai microfoni di FcInterNews.it, occasione in cui si è soffermato sul futuro del terzino in scadenza con il Crystal Palace e accostato all’Inter in sede di mercato: “È un giocatore che predilige la fase offensiva. Molto bravo con la palla tra i piedi, sa anche comportarsi bene in quella difensiva, ma è più un terzino di spinta, di quelli che avanti e indietro per la fascia e crea occasioni da gol”.

COLPO A PARAMETRO ZERO? - “Sì, non ha rinnovato, quindi non ci sono costi di cartellino”.

PRONTO PER L’INTER - “Certamente. Ha anche spesso giocato con l’Olanda e la Premier League è uno dei campionati più competitivi del mondo. E Patrick non avrebbe problemi a cimentarsi nella Serie A, in una squadra come quella nerazzurra”.

L’INTER - “Contatti con l’Inter? Posso solo confermare che ci sono alcune grandi società italiane interessate al giocatore. Serie A soluzione gradita? Assolutamente, parliamo di un torneo al vertice”.