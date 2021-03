Inter, Vidal ha deluso: tre club alla finestra

In casa Inter si parla di futuro e nello specifico di quello di Arturo Vidal. Il centrocampista ha senza dubbio disputato fin qui una stagione sotto le aspettative ed ecco perché in vista delle prossime stagione non è sicura la sua permanenza.

Età e ingaggio fanno pensare che l’Inter proverà la cessione. Ma dove? Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero almeno tre le piste percorribili: Brasile, Turchia o Francia. Ci sarebbe anche la pista araba ma la voglia è quella di un calcio più competitivo, anche in vista degli impegni con la Nazionale. Flamengo, Galatasaray e Marsiglia sono le ipotesi più accreditate. Vedremo cosa accadrà al termine della stagione. Per ora sono solo rumors, chissà se diventeranno piste concrete…