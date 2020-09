Inter-Vidal, l’affare è possibile. Ma il Barcellona insiste per Lautaro

A prescindere dal futuro di Leo Messi, in casa Barcellona ci si prepara a una vera e propria rivoluzione. I catalani dovranno sfoltire la rosa a disposizione. Uno dei nomi in uscita è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno non rientra nei piani di Ronald Koeman ed è fortemente tentato dal ritorno in Italia. Non più alla Juventus con cui ha vinto quattro scudetti, ma con un pezzo del suo passato: Antonio Conte, ora allenatore dell’Inter.

SCAMBIO

Tuttavia il Barcellona potrebbe piazzare un clamoroso affare. Secondo Esporte, infatti, il club blaugrana starebbe cercando di convincere l’Inter a inserire il proprio attaccante Lautaro Martinez nella trattativa.